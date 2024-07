Vertici Pd-M5s sostengono Proietti candidata presidente Umbria

Anche i vertici nazionali di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Sinistra italiana sostengono la candidatura di Stefania Proietti alla presidenza della Regione Umbria per un Patto avanti, coalizione di centrosinistra e civici. Secondo quanto risulta all'ANSA Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratojanni hanno infatti chiamato la sindaca di Assisi chiedendole di accettare la candidatura.

La coalizione tornerà a riunirsi la prossima settimana. Non è escluso alla presenza della stessa Proietti. Che non ha ancora sciolto la riserva sulla candidatura che però viene data per praticamente certa.

Intanto anche Italia viva e Azione hanno deciso per l'appoggio a Proietti. Anche se non fanno formalmente parte della coalizione.



