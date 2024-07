Sindaci centrosinistra dell'Altotevere sostengono Proietti

I sindaci dei sei Comuni dell'alta valle del Tevere governati dal centrosinistra appoggiano la candidatura di Stefania Proietti a presidente della Regione Umbria. Per i primi cittadini di Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga e San Giustino, Proietti è la figura "più credibile e autorevole da presentare alle prossime elezioni, sia per la competenza amministrativa ampiamente dimostrata negli incarichi istituzionali che ricopre come sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, che per la capacità di rappresentare e unire i partiti e le forze politiche civiche espressione del centrosinistra".

I sindaci condividono e sottoscrivono, pertanto, la candidatura proposta dal Patto Avanti e auspicano che Stefania Proietti accetti l'indicazione del centrosinistra regionale, assicurandole il loro "pieno sostegno nella sfida elettorale per il rinnovo del governo dell'Umbria".



