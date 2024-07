Romizi, 'nuovo capitolo per Perugia, buon lavoro'

"Oggi con la prima seduta del consiglio comunale si apre ufficialmente un nuovo capitolo per la nostra Perugia. Conosco bene il fardello che grava sulle spalle di chi è chiamato ad amministrare e a rappresentare una comunità, per questo rinnovo alla Sindaca Vittoria Ferdinandi e, insieme a lei, agli assessori nominati, i migliori auguri di un buon lavoro": lo scrive nelle sue pagine social l'ex sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

"Un augurio - prosegue - anche a tutti i consiglieri comunali, in particolare a chi siederà tra i banchi dell'opposizione, con molti di loro abbiamo vissuto un importante percorso insieme, sempre animati dalla volontà di migliorare la nostra terra.

Un abbraccio sentito e un ringraziamento sincero a Margherita e a chi con me ha amministrato questa città negli ultimi dieci anni. A chi ci ha sostenuto, a chi ha creduto nel nostro progetto, a tutti i volontari, a tutti i ragazzi che con la loro energia e il loro entusiasmo ci sono stati vicini e a tutti i cittadini che hanno riposto in noi la fiducia". "Accompagno questi miei auguri all'auspicio - scrive ancora Romizi - che la nuova amministrazione senta forte, come primo dovere, la necessità di rimettere insieme i pezzi di una città spaccata in una campagna elettorale dai toni fin troppo accesi, puntando sull'ascolto reciproco e sul rispetto di ogni voce. Ma sono sicuro che la nostra comunità saprà ritrovarsi per continuare ad affrontare unita e coesa le nuove sfide che l'attendono.

In questo percorso sicuramente arduo, che richiederà impegno e passione, tutti, ancora una volta, saremo chiamati a fare la nostra parte, affinché Perugia possa continuare a crescere e a distinguersi. Consapevoli che prima di ogni cosa, che al di sopra di tutto, c'è Perugia e il bene dell'intera comunità".





