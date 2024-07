Michela Sciurpa resta alla guida di Sviluppumbria. L'amministratore unico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria rinuncia alla carica di consigliere regionale per portare avanti l'attività intrapresa, così "da garantire - commenta Sciurpa in una nota - la continuità dell'azione svolta in questi anni a Sviluppumbria, fino alla fine del mio mandato".

"Ci attende ancora molto lavoro da fare - prosegue Sciurpa -.

Quello che determina il raggiungimento degli obiettivi è un sano lavoro di squadra che in questi anni è stato costruito. Lasciare Sviluppumbria adesso, a pochi mesi dalla fine della legislatura potrebbe significare compromettere il lavoro svolto finora con sacrificio e dedizione a supporto della Regione Umbria e della collettività (imprese, famiglie, gestione patrimonio immobiliare, promozione del territorio). Un'azione che non rischio di compromettere, lasciando il mio ruolo, ma desidero onorare il mandato affidatomi dall'assemblea dei soci fino all'approvazione del prossimo bilancio".

"I miei elettori e sostenitori che nel 2019 mi avevano dato la loro fiducia e che oggi si attendevano il mio passaggio in Consiglio mi comprenderanno di sicuro - si legge ancora nella nota -, avendo sempre dimostrato grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni. La mia non è velleità politica, ma desiderio di contribuire mettendo a disposizione le mie competenze come fatto finora, con coscienza, responsabilità e spirito di servizio".

Domani a Terni, alla Fondazione Carit, Michela Sciurpa presenterà i servizi e le misure agevolative gestite dall'Agenzia a sostegno delle Pmi umbre, le attività svolte nel 2023 e quelle in programmazione per il 2024.



