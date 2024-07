Marchetti (Lega), 'Tesei ha gli umbri dalla sua parte'

"La presidente Donatella Tesei ha gli umbri dalla sua parte": lo sottolinea il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, commentando il sondaggio msul gradimento dei governatori pubblicato dal Sole 24 Ore che vede Tesei sesta con il 57,5% di popolarità.

"A differenza di molti governatori che hanno perso posizioni diminuendo il loro consenso - osserva Marchetti in una sua nota - Tesei ha mantenuto la percentuale del 2019, anno della sua elezione. Un dato che testimonia la concretezza del lavoro fatto a vantaggio dei cittadini e che dimostra come la Presidente Tesei, col sostegno della Lega e del centrodestra, sia riuscita a porre le solide basi per il cambiamento che gli elettori ci hanno chiesto cinque anni fa. Sapere che gli umbri riconoscono il valore del nostro lavoro, è un ulteriore incentivo - conclude - questo è il momento di proseguire insieme con ancor più determinazione affinché il tanto fatto non sia vanificato".





