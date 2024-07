Il sindaco di Assisi Stefania Proietti incontra Jim Caviezel

L'attore statunitense Jim Caviezel è stato ricevuto dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, nella sede municipale di Piazza del Comune. Un incontro cordiale e intenso - si legge in una nota dell'ente - voluto dall'attore che è venuto in Italia per visitare alcuni luoghi spirituali e nella sua agenda non poteva mancare Assisi, la città della pace che ha dato i natali a San Francesco, gigante della Chiesa.

Jim Caviezel, che ha raccontato di essere stato ad Assisi una ventina di anni fa, è conosciuto dal grande pubblico per le numerose pellicole e per il ruolo nel colossal "La Passione di Cristo" diretto da Mel Gibson. Dello stesso regista, a distanza di 20 anni, sarà il protagonista del film "La Resurrezione" che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo anno.

L'attore ha firmato il registro d'onore prima di ripartire con la moglie e i tre figli.



