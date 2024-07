Donazione dei bikers umbri all'ospedale di Spoleto

I bikers umbri uniti per la beneficenza hanno devoluto il ricavato della seconda edizione del motoraduno "Asfalto e salsicce", tenutosi a Spoleto e San Venanzo il primo maggio scorso, all'associazione "Ali bianche odv" per l'acquisto di quattro cuscini posizionatori, utili per la mobilizzazione dei pazienti allettati, al reparto di ortopedia dell'ospedale "San Matteo degli Infermi".

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il direttore sanitario dell'Azienda Usl Umbria 2 Nando Scarpelli, la legale rappresentante dell'associazione "Ali bianche odv" nonché dirigente medico del day hospital oncologico Maura Betti, il responsabile del reparto di ortopedia Giulio Pucci, la coordinatrice infermieristica Stefania De Santis e una delegazione di sanitari della struttura ospedaliera dell'ospedale di Spoleto.

I vertici aziendali ed ospedalieri con il direttore Scarpelli e il direttore del presidio Sergio Guido, insieme allo staff di ortopedia hanno rivolto un "sentito ringraziamento - spiega una nota della Usl - per l'utile donazione e per l'impegno e la sensibilità dimostrati anche in questa occasione dai bikers che hanno partecipato alla raccolta fondi".



