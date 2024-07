Ascani(Pd), con Ferdinandi una giunta di alto livello

"Buon lavoro alla squadra che, insieme a Vittoria Ferdinandi, avrà da oggi il compito di tradurre in fatti le proposte di cambiamento contenute nel programma della coalizione. È una giunta di altissimo livello, composta da persone competenti ed entusiaste, ciò di cui Perugia ha grande necessità per rinascere dopo gli anni di governo della destra": Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera, sull'insediamento del consiglio comunale di Perugia svoltosi oggi pomeriggio.

"Per citare due ruoli cruciali, quali l'assessore al bilancio e il vicesindaco - prosegue Ascani -, la città sarà amministrata da Alessandra Sartore, con la quale ho condiviso l'esperienza del governo Draghi e la cui preparazione rappresenta un valore aggiunto rilevantissimo, e Marco Pierini, persona di assoluto valore che ha saputo guidare la Galleria Nazionale dell'Umbria con passione e perizia. Perugia ha nella sindaca e nella giunta il motore del rinnovamento atteso dai cittadini. Le persone al centro, il futuro di crescita dell'Umbria da costruire con energia e fiducia, passo dopo passo, ogni giorno".



