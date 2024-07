Arrestato a Foligno condannato per maltrattamenti a compagna

Condannato definitivamente a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia nel centro storico di Foligno, un 50enne con alle spalle anche reati contro il patrimonio e contro la persona, ora rinchiuso nel carcere di Spoleto.

L'uomo è stato fermato nell'ambito di un servizio di controllo dagli agenti del commissariato folignate. Secondo quanto riferito dalla polizia il 50enne è stato condannato per i maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della propria compagna, spesso commessi anche in presenza dei figli minori della coppia.

Accompagnato presso gli uffici del commissariato per gli atti di rito è stato poi portato in carcere.



