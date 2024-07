Ad Alessandro Lanzoni il premio Fondazione Perugia

Al musicista Alessandro Lanzoni il premio Fondazione Perugia che, anche quest'anno, conferma il suo sostegno ad Umbria Jazz e, come di consueto, premia musicisti che hanno portato e tenuto alto il nome dell'Italia e dell'Umbria nel mondo.

Negli anni passati sono stati premiati grandi nomi del panorama musicale che hanno fatto, e stanno facendo, la storia e la fortuna di Umbria Jazz: Enrico Rava, Renato Sellani, Giovanni Tommaso, Stefano Bollani, Francesco Cafiso, Roberta Gambarini, Franco D'Andrea, I Solisti di Perugia, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Giovanni Guidi, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Rosario Giuliani, Dado Moroni, Gianluca Petrella.

Alessandro Lanzoni - spiegano i promotori del premio - si colloca ormai a pieno titolo fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, forte anche di un curriculum che, potendo già vantare esperienze di assoluto prestigio, da diversi anni lo ha imposto all'attenzione del mondo musicale nazionale e internazionale.

Fiorentino, pianista, si è diplomato al conservatorio "Cherubini". Una carriera brillante, la sua, iniziata a soli 14 anni con l'affermazione al premio Massimo Urbani (2006) e proseguita col primo premio al "Luca Flores" di Firenze (2008), fino all'assegnazione del premio "Best Young Soloist" al prestigioso concorso "Martial Solal" di Parigi (2010). Nel 2013 ha vinto il premio "Top Jazz" della rivista Musica Jazz come miglior nuovo talento. Premio che lo ha lanciato anche a livello europeo. La sua formazione è frutto di un percorso sviluppato in due direzioni: gli studi classici, culminati col diploma di pianoforte nel 2012 col massimo dei voti, e l'approfondimento del linguaggio jazzistico nei corsi estivi di Siena Jazz e della Berklee di Boston come borsista delle Clinics di Umbria Jazz.

Lanzoni si è affermato molto presto anche in veste di leader, e può già vantare una significativa esperienza internazionale in Europa, America Latina e Stati Uniti. La consegna del premio avverrà in occasione del concerto dell'artista mercoledì 17 luglio alle 21,30 al Teatro Morlacchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA