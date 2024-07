A Parrano una marcia per chiedere il cessate il fuoco

Una marcia per il cessate il fuoco, indetta dalla Giunta comunale, si terrà a Parrano, il 19 luglio, a partire dalle ore 18.00, partendo dal Fosso del Bagno e risalendo sulla provinciale fino a piazza della Repubblica.

"Il nostro Comune - si legge in una nota dell'ente - è da sempre impegnato in difesa della pace e adesso intende contribuire alla mobilitazione per il cessate il fuoco a Gaza.

Come sappiamo i conflitti hanno mille ragioni e tanti sono i punti di vista. Ma qui stiamo parlando di migliaia e migliaia di morti e non ce la sentiamo di girarci dall'altra parte. Per questo chiediamo un cessate il fuoco immediato e il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese". Le adesioni vanno inviate a sindaco@comune.parrano.tr.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA