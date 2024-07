Il Comune ringrazia la macchina organizzativa di Umbria Jazz

Il Comune di Perugia "desidera ringraziare tutta la macchina organizzativa di Umbria Jazz, la governance e tutto personale e i tecnici impegnati per il meraviglioso avvio del festival nel cuore di Perugia. Il primo week-end di Umbria Jazz - si legge in una nota dell'ente - ha rappresentato un momento straordinario di musica, cultura e condivisione, che ha saputo coinvolgere cittadini e visitatori, regalando emozioni indimenticabili".

"Il concerto di apertura con Vinicio Capossela in ricordo di Sergio Piazzoli a dieci anni dalla sua scomparsa e il grande concerto di Lenny Kravitz, andato sold out fin dai mesi invernali - prosegue la nota - ha regalato al pubblico un'esperienza musicale eccezionale e ha contribuito a rendere ancora più memorabile questo primo week-end.

Rinnoviamo la nostra gratitudine e auguriamo un proseguimento altrettanto entusiasmante per il resto del festival, nella certezza che continuerà a regalare momenti di grande bellezza e intensità".

In occasione di Umbria Jazz, fino a domenica 21 luglio l'orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 1.45 (ultima corsa); inoltre, domenica 21 luglio l'orario di apertura sarà anticipato alle ore 8.30.

Disponibile anche un servizio speciale autobus dalle ore 16.00 dalla stazione di Pian di Massiano.

Mercoledì 17 luglio ore 12.00, presso la stazione di Pian di Massiano, è prevista l'esibizione dei Funk Off che avrà inizio alle ore 11.30 da corso Vannucci.



