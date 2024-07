A Castelluccio calpestati i campi di lenticchie

"È stata una fioritura bella soprattutto molto lunga, ma come ogni anno molte persone hanno calpestato i nostri campi di lenticchia": a dirlo all'ANSA è Gianni Coccia, agricoltore di Castelluccio di Norcia e da qualche settimana anche neo assessore comunale.

"Purtroppo anche in questa occasione molte persone hanno mostrato poco rispetto per le coltivazioni e pur di scatenarsi in qualche foto più suggestiva, non ci hanno pensato un attimo a introdursi nella coltivazione", ha aggiunto Coccia.

"Ovviamente il tutto provoca un danno economico per i coltivatori, ma al di là di questo aspetto, a dare fastidio è la mancanza di rispetto verso il lavoro di tante famiglie", ha sottolineato l'assessore. Che per il futuro medita di introdurre dei rimedi che possano mettere fine a tutto questo: "Ci raccorderemo con l'Ente Parco - ha spiegato Coccia - Una delle idee al vaglio potrebbe essere quella di installare dei pannelli esplicativi in cui si spiega che i campi fioriti sono coltivazioni di lenticchia". "Molte persone - ha aggiunto - credo che ignorino che lì c'è piantato il nostro prodotto príncipe e quindi si introducono pensando di calpestare semplicemente i fiori e non la lenticchia".

"Detto questo - ha concluso l'assessore - durante tutto il periodo della fioritura abbiamo registrato migliaia di visitatori a Castelluccio, a Norcia e nei borghi adiacenti e questo ci riempie di soddisfazione, è stata sicuramente una boccata di ossigeno per tutti i commercianti e gli operatori turistici del territorio".



