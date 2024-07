Sarà spostato il Centro salute di Città di Castello

Il Centro salute di Città di Castello, attualmente situato in via Giorgio Vasari 5, sarà trasferito in via Luigi Angelini 10, nel Blocco C e presso la struttura retrostante del presidio ospedaliero di Città di Castello. Uno spostamento - spiega una nota della Usl Umbria 1 - reso necessario per avviare il progetto di realizzazione della Casa di Comunità, come previsto dal Dm 77/2022 sulla riorganizzazione e lo sviluppo dei servizi territoriali.

Il trasferimento avverrà da lunedì 15 a mercoledì 17 luglio secondo un cronoprogramma già definito. Lunedì saranno spostati i servizi Pua (Punto unico di accesso) e l'ambulatorio infermieristico (medicazioni e terapie infusionali, parenterali programmate). Le eventuali necessità contingenti degli utenti saranno garantite dai punti di erogazione di San Giustino (situato in via Fabbrini, 2) e di Trestina (piazza Italia, 1).

Martedì verranno trasferiti i servizi di cure palliative e dell'assistenza domiciliare infermieristica. Allo stesso tempo le attività domiciliari infermieristiche programmate saranno comunque garantite.

Mercoledì, infine, l'assistenza integrativa sarà spostata vicino al Pua (presso la struttura retrostante l'Ospedale) mentre l'Anagrafe sanitaria che sarà spostata presso il Blocco C del presidio ospedaliero (accesso piano terra). Le eventuali necessità contingenti degli utenti saranno garantite dal Punto di Erogazione di San Giustino (situato in via R. Fabbrini, 2)



