Fiamme in una ditta di smaltimento di rifiuti ingombranti

E' stato spento nella tarda serata di venerdì un incendio divampato alcune ore prima in una ditta che si occupa di smaltimento dei rifiuti ingombranti, in località Maratta.

L'incendio si era sviluppato intorno le 19.30 ed ha interessato sia il piazzale all'aperto sia l'interno di un capannone industriale.

Sul posto i vigili del fuoco di Terni con due squadre per un totale di dieci persone con quattro mezzi e il carro schiuma per contrastare le fiamme per soffocamento. Sono intervenuti inoltre anche un'autobotte dal distaccamento di Amelia e una dal comando di Perugia.

Intorno alle 22.30 l'incendio è stato domato. Sono seguite le operazioni di raffreddamento e bonifica. Sul posto anche personale dell'Arpa per il monitoraggio dell'aria.

Le cause dell'accaduto sono in corso di accertamento.



