Bori (Pd), a Pantalla la risonanza magnetica chiusa per ferie

"La sanità è un servizio essenziale che non dovrebbe andare in ferie, tantopiù in un momento in cui l'Umbria diventa meta di turisti. E invece succede che proprio in questi momenti, all'ospedale di Pantalla, la risonanza magnetica vada in ferie due settimane, chiusa per le vacanze di tecnici e radiologi. Un fatto, questo, di una gravità inaudita e che testimonia l'incapacità della governance della sanità umbra, di assicurare un corretto funzionamento alle strutture regionali attraverso le giuste assunzioni e la corretta organizzazione del personale": lo denuncia in una sua nota il segretario del Partito democratico dell'Umbria, Tommaso Bori.

"Continua dunque la progressiva smobilitazione della sanità pubblica regionale - prosegue Bori - un lento scivolamento verso una privatizzazione latente e strisciante che costringe gli umbri a scegliere, chi può, se curarsi vicino casa e in tempi ragionevoli oppure subire viaggi di 'turismo sanitario' e liste d'attesa bibliche. D'altro canto la Regione prosegue in operazioni di maquillage proprio sulle liste d'attesa che non provvedono a smaltire effettivamente le prestazioni inevase ma che studiano piuttosto i meccanismi per eludere i conteggi e far figurare cali vertiginosi e soluzioni miracolose. Gli umbri sono stufi delle prese in giro, non hanno l'anello al naso e si trovano a fare i conti con la realtà ogni volta che prenotano una prestazione sanitaria, o almeno provano a farlo. La Regione sulla politica sanitaria ha fallito ed è il momento di prenderne atto".



