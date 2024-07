Usl Umbria 1, formazione per la nuova Lettera di dimissione

Il Centro unico di formazione in sanità della Regione Umbria, attraverso i referenti dell'Usl Umbria 1, ha avviato la formazione sul campo per tutti i medici per l'utilizzo della nuova Ldo (Lettera di dimissione ospedaliera), in conformità con il formato dell'Fse (Fascicolo sanitario elettronico). Tale formazione, suddivisa in cinque giornate, rappresenta un importante passo avanti - spiega in una nota la Usl Umbria 1 - nella digitalizzazione dei documenti clinici e nel miglioramento della qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini, ma anche di ottimizzazione dei tempi di trasmissione delle informazioni cliniche tra operatori sanitari.

"La digitalizzazione dei documenti clinici è un elemento chiave per l'innovazione del nostro sistema sanitario e, con l'implementazione del nuovo formato della lettera di dimissione ospedaliera, l'Usl Umbria 1 si conferma all'avanguardia nel processo di digitalizzazione e nella promozione della sanità digitale", osserva Nicola Nardella, direttore generale dell'Usl Umbria 1.

Lo staff dell'Unità operativa tecnologie informatiche e telematiche dell'azienda sanitaria ha lavorato con quello di Punto Zero Scarl per il raggiungimento di questo obiettivo. Il gruppo costituito avrà anche il compito di insegnare le nuove procedure ai medici dell'Usl Umbria 1. La formazione è a distanza e sono state organizzate sessioni di collegamento dalle proprie postazioni di lavoro ed in orari congrui che permettano di non interrompere le attività cliniche assistenziali.

L'Usl Umbria 1, infine, invita tutti i cittadini ad accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico, "uno strumento prezioso per la gestione della propria salute e per l'accesso alle informazioni cliniche in modo semplice e sicuro", raggiungibile alla pagina web https://salute.regione.umbria.it/cms/fascicolo-sanitario-elettro nico. L'accesso avviene previa identificazione e autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).



