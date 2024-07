Prima riunione del Consiglio comunale a Foligno

Nel corso della prima riunione del Consiglio comunale di Foligno, il sindaco Stefano Zuccarini ha comunicato all'assemblea il conferimento delle deleghe ai componenti della Giunta comunale, nominati sabato scorso.

Il sindaco ha tenuto per sé elaborazione nuovo Prg, sicurezza, polizia municipale, sanità, gemellaggi, anticorruzione e trasparenza, protezione civile, personale, tutela degli animali; Riccardo Meloni, al quale è stata attribuita la carica di vicesindaco, avrà bilancio, tributi, sviluppo economico, Giostra della Quintana, rapporti con le frazioni e i territori montani, rapporti con il Centro studi; Marco Cesaro: lavori pubblici, attività manutentive, mobilità e traffico, politiche per l'efficientamento energetico, rapporti con le società partecipate, rapporti con il Consiglio comunale, politiche ambientali, sport, impiantistica sportiva; Decio Barili: urbanistica, edilizia privata, completamento ricostruzione post sisma 1997 e sisma 2016, agenda urbana, innovazione tecnologica e digitale, informatizzazione, impiantistica pubblicitaria; Michela Giuliani: turismo, promozione del territorio, Parco di Colfiorito, grandi eventi, fondi europei, Completamento Sviluppo Rurale (C.S.R), arredo urbano, comunicazione, patrimonio; Alessandra Leoni: attività culturali, politiche giovanili, centro storico, agricoltura; Elisabetta Ugolinelli: scuola, alta formazione, pari opportunità, iniziative per la memoria, commercio; Lorenzo Schiarea; politiche sociali, politiche familiari, politiche per la disabilità, welfare, edilizia residenziale pubblica, cooperazione internazionale.

Giuseppe Galligari (Fratelli d'Italia) è il nuovo presidente del Consiglio comunale. E' stato eletto, a maggioranza, dall'assemblea. Vicepresidente vicario è Maria Frigeri (PattoxFoligno), vicepresidente è Mauro Malaridotto (Lega).

Nel corso della prima riunione del Consiglio comunale di Foligno, il sindaco Stefano Zuccarini ha sottolineato nel suo discorso di insediamento - riferisce l'ente - che "non posso nascondere l'emozione di essere qui, oggi, indossando nuovamente la fascia tricolore, con immutato orgoglio e rinnovata soddisfazione. Proprio questa fascia - con i colori della nostra amata bandiera - rappresenta l'impegno che il sindaco assume nei confronti dello Stato e della propria comunità: rappresentandola per intero, e lavorando per il bene di ogni folignate, tutto il giorno, tutti i giorni. Desidero rivolgere inanzitutto, un sincero saluto a tutti i consiglieri comunali ed un caloroso benvenuto ai nuovi eletti, con i migliori auguri di buon lavoro.

Questa è - e resterà - la 'casa di tutti i folignati': dove collaborare insieme, per la crescita di Foligno, ognuno nei rispettivi ruoli, col massimo rispetto verso le istituzioni e la città". Zuccarini ha affermato che "torno ad essere il sindaco di tutti i folignati, anche di quelli che non mi hanno votato: lo dico convintamente, non è una frase retorica o di circostanza, ma un impegno che continuerò a portare avanti.

Questo non vuol dire rinunciare ai propri ideali, né che non ci saranno scontri politici, ma è legittimo confidare in un'opposizione costruttiva e pronta all'intesa, quando ci sarà in ballo l'interesse superiore di Foligno. Permettetemi pertanto di ringraziare tutti i cittadini, rivolgendo un pensiero particolare a chi ha scelto di darci ancora fiducia, e a tutti coloro che si sono impegnati, a vario titolo e a tutti i livelli, al nostro fianco".

"Ci lasciamo alle spalle una campagna elettorale dura - ha aggiunto - e a tratti, lasciatemelo dire persino sopra le righe"; "mi auguro che da oggi in poi si possa avviare quel confronto che è mancato in campagna elettorale e che abbiamo ripetutamente cercato". "I folignati hanno scelto di fermare un treno in arrivo dal passato preferendo volare sempre più in alto, per continuare il grande lavoro svolto, e raggiungere - insieme - nuovi traguardi. Possiamo farlo insieme: da parte nostra ci sarà sempre disponibilità ed apertura". "La parola chiave sarà partecipazione: tutti i territori dovranno essere costantemente coinvolti, così come il mondo produttivo, sociale, delle associazioni, del volontariato, per amministrare con indirizzi che provengono dal basso".

"Il faro della nostra azione amministrativa sarà il nostro programma: un lavoro che ci ha visto duramente impegnati per lungo tempo, che proseguirà nel solco di quanto già fatto e che contiene cose concrete e fattibili. Un programma che è stato premiato dalle urne, direttamente dai folignati: articolato e concreto, che ha ben definite le linee di mandato per questi cinque anni. Non un libro di sogni e slogan ad effetto, confezionati ad arte per racimolare facili consensi in campagna elettorale. Il precedente programma è stato ampiamente portato a termine, possiamo anzi affermare di aver realizzato due programmi considerando le opportunità storiche e straordinarie che abbiamo saputo cogliere con l'approvazione di tutti gli undici progetti legati al Pnrr nell'ambito del bando di 'Rigenerazione Urbana' ottenendo il massimo dell'importo concedibile. Un altro successo che rivendichiamo con orgoglio, con cantieri già avviati, lavori in corso e interventi destinati a cambiare il voloto della città. Oggi con la stessa determinazione, lungimiranza e rinnovato entusiasmo, forti anche dell'esperienza maturata, siamo pronti a continuare su questa strada, perché questa macchina è ancora in corsa".

"Ora dobbiamo volare verso il futuro sempre più in alto: con l'invito a tutti i folignati - ha concluso il sindaco - di far parte di un'unica grande squadra, pronta a lavorare a servizio della nostra amata città".



