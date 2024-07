Porzi, inaccettabile il taglio dei trasferimenti ai Comuni

"E' inaccettabile e preoccupante il taglio dei trasferimenti ai Comuni da parte del Governo Meloni. Questa operazione, che dimostra la totale incapacità di pianificazione del Governo, costerà ai Comuni umbri ben 16 milioni e inesorabilmente costringerà i sindaci a tagliare servizi essenziali o a mettere mano alle tasche dei cittadini aumentando le tasse o riducendo i sostegni a favore delle famiglie più bisognose": lo afferma la consigliera regionale Donatella Porzi (Gruppo Misto).

"Il paradosso dei paradossi - sottolinea Porzi in una nota della Regione - è che il criterio adottato prevede che i tagli incidono in misura maggiore nei Comuni che hanno investito di più sulle opportunità offerte dal Pnrr: della serie, siete stati bravi a mettere a terra le risorse trasformandole in progetti, ora vi togliamo i soldi per mantenere ciò che avete realizzato.

Non posso, dunque, che plaudire alla battaglia ingaggiata dai 43 sindaci umbri che hanno scritto al ministro Giorgetti per rivendicare queste risorse e la sosterrò interrogando la Giunta regionale affinché prenda una forte posizione contro contro la scelta scellerata di un governo, del suo colore, che tagliando i fondi ai Comuni, di fatto riduce i finanziamenti ai cittadini".





