L'Italia Boxing Team da Assisi, 'a Parigi tifate per noi'

Partirà per l'undicesima volta da Assisi, città sede del centro federale, l'Italia Boxing Team, la squadra di pugilato che si appresta a salire sui ring di Parigi 2024. La delegazione azzurra olimpica, presente con sei degli otto atleti qualificati, di cui cinque donne, è stata ricevuta nella sala della Conciliazione.

Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Irma Testa (57 kg), Sirine Charaabi (54 kg) e Diego Lenzi (+92 kg) gli atleti accompagnati dal direttore tecnico Emanuele Renzini e altri componenti della delegazione, di cui fanno parte anche i pugili Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg) e Salvatore Cavallaro (80 kg), assenti per la preparazione.

Tutti i pugili fanno parte dei gruppi sportivi militari, ovvero Esercito, Fiamme Oro (6) e Carabinieri.

Ad accogliere la squadra di pugilato "più forte di sempre", come l'ha definita nei giorni scorsi il presidente del Coni Giovanni Malagò, sono stati il presidente della Fpi Flavio D'Ambrosi, quello onorario Franco Falcinelli, la sindaca di Assisi Stefania Proietti, il questore di Perugia Fausto Lamparelli, Domenico Ignozza del Coni Umbria e il consigliere regionale Stefano Pastorelli, che ha donato alla delegazione un gagliardetto della Regione Umbria.

Irma Testa, alla sua terza olimpiade dopo Rio 2016 e Tokyo 2020, ha garantito "che ci abbiamo messo massimo impegno nella preparazione e ci metteremo tutto il cuore a Parigi".

Un appello "a tifare per noi quando saremo lì, in un ring che è la realizzazione di un sogno" è partito invece da un motivato Lenzi. Che ha aggiunto: "Faremo vedere di che pasta siamo fatti noi italiani".

Il presidente della federazione d'Ambrosi ha sottolineato che "abbiamo squadra forte e determinata, una tradizione e andremo lì per dire la nostra, difenderemo l'Italia e lavoro che tecnici e movimento fanno".

Sono 13 in tutto (7 per gli uomini e 6 per le donne) i titoli olimpici in palio negli incontri che inizieranno il 27 luglio e andranno avanti fino al 10 agosto. La sindaca Proietti ha salutato a nome della città di Assisi (sede anche del Museo del Pugilato Italiano, che si trova nei pressi della stazione) la delegazione targata Fpi: "Avete una famiglia di 28mila assisani che tifano per voi, siete un orgoglio". La squadra olimpica parte da Assisi dal 1988, ma la prima partenza dall'Umbria fu 44 anni fa, nel 1980, a Nocera Umbra: portò bene, in particolare a Patrizio Oliva che poi a Mosca, sotto la guida dell'allora ct azzurro Falcinelli, vinse l'oro.



