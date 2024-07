Laboratori e percorsi per i giovani con disturbi alimentari

Presentata la "Dimora Verdeluce" per il progetto "Alimentarsi di vita" della fondazione Cotarella, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il programma Formula, in collaborazione con Cesvi. Obiettivo realizzare laboratori e percorsi di riabilitazione ad Orvieto per i giovani che si trovano ad affrontare disturbi del comportamento alimentare. Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2023 su "For Funding", la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

In tre mesi, sono stati raccolti oltre 150.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini e imprese, della banca e delle società del gruppo. Fondazione Cotarella, nata in Umbria, si è avvicinata attenzione al tema dei Dca e ha deciso di mettere a disposizione una bellissima struttura, di circa 400 metri quadri immersa nel verde, Dimora Verdeluce, perché possa diventare un centro dedicato ai giovani che devono fare la riabilitazione e la socializzazione dopo aver superato la fase più acuta.

Il progetto "Alimentarsi di Vita" propone un percorso di accoglienza per ragazzi e ragazze dai 12 ai 25 anni che scelgono di rimettersi in gioco. Grazie al progetto, sono e verranno coinvolti in laboratori ed esperienze formative in un orto ed un giardino didattici, una fattoria con animali da cortile, sentieri dedicati al trekking, percorsi di orientamento nel bosco e strutture sportive per attività all'aria aperta.

Grazie a queste esperienze, i ragazzi possono così riscoprire il fascino della cucina, accogliere le emozioni legate ai sapori e ai profumi, farsi appassionare da colori e creatività.

L'obiettivo è quello di fornire un contesto sereno e incoraggiante per avvicinarsi al cibo secondo un'ottica che possa suggerire anche un futuro professionale.

Il progetto coinvolge, presso Dimora Verdeluce, circa 200 tra ragazzi e ragazze all'anno nei percorsi laboratoriali e riabilitativi. Particolare attenzione viene data ai familiari ed ai coetanei ed amici, con approcci diversi per ciascuna fase della malattia grazie a: attività di formazione per la prevenzione dei disturbi, percorsi di supporto per assicurare un sistema di affiancamento utile nei momenti più delicati e difficili, strumenti educativi e relazionali per accogliere il cambiamento e favorire la ripartenza.

"Alimentarsi di vita è una splendida sfida, complessa, impegnativa, coinvolgente - afferma Marta Cotarella, consigliere di amministrazione di fondazione Cotarella-. Non è facile dare voce ad un disagio, ad una sofferenza psicologica, ad una malattia alimentare. Serve una presenza competente, che rispetti il dolore, la paura, lo stigma. Serve offrire ascolto e speranza. Ed è meraviglioso toccare con mano che il cambiamento è possibile, che un obbligo o un divieto possano diventare una scelta. E possano dare spazio alla ricerca e allo sviluppo della propria vocazione".



