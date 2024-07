Colosimo, opportuno il ritiro del ddl sul rendiconto 2023

"La Regione Umbria molto opportunamente, dando anche riconoscimento al valore della collaborazione e della cooperazione istituzionale che abbiamo avuto, ha ritenuto di ritirare il disegno di legge sul rendiconto 2023 per approvarne un altro": lo ha detto ai giornalisti il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria, Antonello Colosimo, dopo che insieme ai magistrati del Collegio aveva rinviato l'udienza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023.

Ricordando che già la Regione siciliana aveva provveduto in questo senso, Colosimo ha poi spiegato i motivi del ritiro: "In buona sostanza è una questione tecnica visto che i fondi del servizio sanitario regionale sono stati dati in una quota al finanziamento dell'Arpa che tra l'altro svolge funzioni di protezione ambientale e in qualche modo anche ascrivibili ad attività di prevenzione socio-sanitaria. Questo però non è possibile perché una sentenza della Corte Costituzionale di quest'anno ci dice che non può essere fatto così".

Il presidente Colosimo ha poi ritenuto opportuno anche comunicare che i saldi che erano stati presentati nel rendiconto ritirato dalla Regione "erano tutti saldi positivi". "Il che denota una gestione contabile e finanziaria in linea con le indicazioni della Corte dei Conti" ha infine sottolineato.





