Al Festival di Spoleto si parla violenza contro le donne

Al Festival di Spoleto si parlerà di stereotipi e pregiudizi, alla base delle discriminazioni e della violenza contro le donne. L'incontro di sabato 13 luglio, con inizio alle ore 10.30, nell'ambito del progetto europeo, rilanciato dalla Rai, "No Women No Panel" per la parità di genere nel dibattito pubblico, accende i riflettori del Teatro Caio Melisso su queste tematiche.

Con il direttore di Rai per la Sostenibilità Esg, Roberto Natale, e la direttrice artistica del Festival dei Due Mondi di Spoleto Monique Veaute, interverranno nel dibattito la vicepresidente della Fondazione "Una, Nessuna e Centomila", Celeste Costantino, lo scrittore Maurizio de Giovanni, che leggerà il suo scritto inedito "Non ho fatto niente", il creativo Guillermo Mariotto, che con la maison Gattinoni ha aderito a "We Do It Together", un'iniziativa no profit che unisce uomini e donne nel cambiare il paradigma culturale rafforzando il ruolo della donna.

Sul palco e in platea anche rappresentanti delle associazioni femminili e femministe, gli studenti dell'Unistrapg, le associazioni dei centri antiviolenza del territorio: Crisalide di Spoleto, Fidapa BPW Terni, Spoleto e Valnerina; Inner Wheel Club di Spoleto; L'Albero di Antonia di Orvieto; "Libera…Mente Donna; Maria Teresa Bricca" di Città della Pieve; Stati Generali delle Donne - Umbria; Terni Donne; Forum donne Amelia "Barbara Corvi" di Narni, la cui vicepresidente Maria Teresa Di Lernia, psicologa, racconterà esperienze e testimonianze sul campo.

Interverrà anche la presidente del Centro Pari Opportunità e politiche di genere della Regione Umbria, Caterina Grechi.

Ad aprire la matinée, la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato, e la direttrice artistica del Festival dei Due Mondi. Hanno assicurato la loro presenza anche i vertici delle istituzioni locali: il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, Maurizio Oliviero, rettore Università degli Studi di Perugia e Valerio De Cesaris, rettore Università per Stranieri di Perugia.

Al dibattito, moderato dalla giornalista Rai Arianna Voto, coordinatrice di "No Women No Panel", farà seguito "Laleolab", gioco-laboratorio sugli stereotipi e i bias nel linguaggio (i pregiudizi linguistici), rivolto a studenti e studentesse degli atenei, a cura dell'Università Federico II di Napoli, e guidato dalle professoresse Angela Gargano (INFN) e Antonella Liccardo (UniNA).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA