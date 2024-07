Una nuova cartellonistica turistica lungo la E45 in Umbria

Una nuova cartellonistica stradale turistica lungo la E45 andrà a valorizzare ed in maniera strutturale per la prima volta in Umbria le sue città ed il suo paesaggio. Questo nuovo "biglietto da visita" della regione, definito come un modo nuovo e strutturato di promuovere l'Umbria ai milioni di viaggiatori che in auto attraversano questa importante arteria stradale, è stato presentato da Regione Umbria e Anas Spa nel corso di una conferenza stampa.

Nell'ambito del progetto di bonifica e riqualificazione delle piazzole di emergenza dell'itinerario E45 ricadenti nel territorio umbro, promosso da Anas, la Regione Umbria infatti, ispirandosi a quanto già presente sulle infrastrutture di altre reti nazionali, si è resa ideatrice di questa cartellonistica stradale finora inesistente.

Una iniziativa voluta, hanno spiegato la presidente della Regione Donatella Tesei e l'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche, per promuovere il paesaggio umbro e le sue città, tramite l'inserimento di cartelli stradali raffiguranti le viste più suggestive, rappresentative dell'identità delle città e dell'immagine dell'Umbria.

Sono 29 in totale i cartelli turistici (4x3 metri) che segnalano importanti località turistiche individuate dalla Regione in corrispondenza delle piazzole riqualificate e previsti quindi nella maggiore arteria che attraversa l'Umbria: 14 procedendo da nord a sud e 15 procedendo in senso opposto, di forte impatto cromatico e ad alta visibilità anche di notte.

Il primo ad essere svelato sarà quello installato al chilometro 36+799 "Piazza del Popolo - Todi", a cui faranno seguito tutti gli altri. Il cantiere per l'installazione dei cartelli sarà aperto fino al 20 settembre, con il gruppo di lavoro tecnico che ha selezionato immagini e individuato didascalie che sono state proposte ai Comuni direttamente interessati dal progetto.

Una iniziativa che la presidente Tesei ha definito "coerente con il piano strategico di sviluppo turistico e nell'ottica di un'azione di promozione del territorio che abbraccia tutti gli aspetti, in modo multidisciplinare". "L'impegno che portiamo avanti - ha aggiunto - è di valorizzare a fini turistici e di sviluppo economico tutti i territori della nostra regione. I risultati ci stanno dando ragione e quindi proseguiamo con l'opera di valorizzazione delle nostre città d'arte, borghi e territori dell'Umbria, ed in questo caso anche grazie ai lavori importanti che si stanno facendo da parte di Anas su tutta la rete della E45".

Per l'assessore Melasecche in questo modo "si potranno promuovere le bellezze dell'Umbria da qui a 30 anni a costo zero, grazie alla disponibilità di Anas, diversamente dagli spot pubblicitari che durano poco e poi spariscono".

Un progetto che si sta pensando di estendere anche ad altre arterie stradali che attraversano l'Umbria come la Perugia-Bettolle, la Flaminia, inserendo in seguito immagini di altri comuni. Assessore che poi ha ricordato il "lavoro incredibile" fatto per la rigenerazione delle strade principali dell'Umbria oltre che per le nuove opere.

L'intervento dei cartelli turistici si inserisce nell'ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della E45, in corso da parte di Anas, come ha sottolineato infine Lamberto Nicola Nibbi, responsabile della struttura territoriale Anas Umbria.

A partire dal 2017 Anas, come ha evidenziato Nibbi, grazie a finanziamenti straordinari ha risanato la pavimentazione su 280 km di carreggiata dei 300 totali, sostituito il new jersey centrale per oltre 65 km su 150 totali, risanato strutturalmente 13 ponti e viadotti su 35 totali, ammodernato tutti gli impianti tecnologici in galleria, sostituito tutta la segnaletica verticale e risanato strutturalmente muri laterali di sostegno per 60.000 metri quadrati.

Tra questi lavori c'è quindi anche la riqualificazione delle 116 piazzole di emergenza, per un investimento di 12,3 milioni di euro. Sono 10 le piazzole ultimate, con uno stralcio in corso (54 piazzole) entro marzo 2025.

"Sono ingenti le risorse che siamo riusciti a far arrivare in Umbria per la viabilità fin da inizio del nostro mandato battendo anche i pugni sui vari tavoli nazionali" ha inoltre affermato la presidente della Regione Tesei per poi ricordare "la mano straordinaria che ci ha dato Anas condividendo questo percorso con noi".



