Tesei, sostegno concreto dalla legge sulla famiglia

"Un vasto campo di applicazione e di misure che ci permetteranno, ancora di più, di accompagnare la crescita dei nostri giovani, dalla nascita alla maggiore età e essere un sostegno concreto per le loro famiglie": la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, commenta così, in un post su facebook, l'approvazione in terza commissione della legge umbra sulla famiglia che vede come prima firmataria la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni e la sottoscrizione della maggioranza.

"Con l'ok in commissione - scrive la presidente nel post - si avvia l'ultima fase dell'iter di approvazione del documento che ha lo scopo di sostenere le famiglie umbre con strumenti e iniziative mirate e strutturate che comprendono vari contributi come quelli per la natalità, le neo mamme, il diritto alla studio, la pratica sportiva dei più giovani fino all'istituzione di un Dipartimento per le politiche familiari, ponendo in generale grande attenzione ai nuclei familiari numerosi, a quelli monoparentali e agli orfani".



