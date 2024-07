Sindaca Assisi riflette su candidatura campo largo in Umbria

Sono ore di riflessione per Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, che il capo largo formato da centrosinistra e civici dell'Umbria, riunito in un Patto avanti, ha deciso di proporre come candidata presidente della Regione Umbria. Una decisione se accettare o meno non sarebbe stata presa ma nella coalizione sono praticamente certi del suo sì.

Proietti, civica, incontrerà nei prossimi giorni i rappresentanti delle forze politiche che l'hanno indicata.

Intanto è impegnata nell'attività istituzionale in comune ad Assisi.

L'indicazione della sindaca è arrivata all'unanimità nella riunione che si è svolta a Foligno.

Del Patto avanti fanno parte Pd, M5s, Sinistra e Verdi, i cattolici di Demos e formazioni civiche e Psi ma sono state avviate interlocuzioni anche con altre forze come Azione con l'obiettivo di allargare la coalizione. La stessa che ha recentemente sostenuto l'elezione a sindaca di Perugia di Vittoria Ferdinandi, civica.

Per la presidenza della Regione Umbria sono già candidati la presidente uscente del centrodestra, la leghista Donatella Tesei, e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, leader di Alternativa popolare.

L'attuale legislatura terminerà a fine ottobre ma le elezioni non sono state ancora fissate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA