Ricercato da Ag francese, latitante arrestato ad Assisi

Latitante da circa due anni e ricercato dall'autorità giudiziaria francese per associazione per delinquere e furto in banda organizzata, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Assisi un 36enne, nei confronti del quale era stato emesso un mandato di arresto europeo.

L'uomo, quando aveva fatto perdere le sue tracce, si trovava già agli arresti domiciliari nella capitale, con l'accusa di aver preso parte a numerosi furti in concessionarie di autovetture e bancomat, oltre a danneggiamenti e incendi commessi a Roma nel 2020.

Nei suoi confronti però l'autorità giudiziaria francese aveva nel frattempo emesso un mandato di arresto europeo per fatti commessi nel territorio transalpino e una condanna da scontare di 18 mesi. Il provvedimento, recepito dalla Corte di appello di Roma, si era trasformato in un mandato di cattura, ma non era mai stato eseguito poiché l'uomo era evaso dai domiciliari facendo perdere le proprie tracce. A fermarlo per un controllo mentre girovagava con la propria autovettura per Assisi, sono stati i carabinieri, ai quali ha inizialmente fornito false generalità.

Tramite la banca dati in uso alle forze di polizia i militari hanno però notato delle incongruenze nelle dichiarazioni e, accompagnato in caserma, l'uomo è stato sottoposto a fotosegnalamento e acquisizione delle impronte digitali, accertamenti tramite i quali è stato possibile risalire alla sua vera identità.

Il 36enne è stato arrestato e portato nel carcere di Perugia dove ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà valutare l'eventuale estradizione verso la Francia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA