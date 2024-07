Provincia di Terni, approvato il rendiconto di gestione

Il Consiglio provinciale di Terni ha approvato, con sei voti favorevoli e due contrari, il rendiconto di bilancio 2023: la manovra registra un avanzo disponibile per oltre 5 milioni e 300 mila euro, superiore a quello del rendiconto precedente che era stato di circa 2 milioni e 800 mila euro.

E' quanto si legge in una nota dell'ente, nella quale si sottolinea che "sul rendiconto, fra le altre cose virtuose, influisce la positiva chiusura delle partite di riconciliazione debiti-crediti che la Provincia ha da tempo avviato con numerosi altri enti, fra cui, in particolare, la Regione la cui intesa è stata raggiunta recentemente".

"E' un risultato molto importante - ha commentato la presidente Laura Pernazza - frutto della grande attenzione ai conti che questa amministrazione si è posta come priorità fin dall'inizio del mandato. Avevamo preso in carico gestioni passate che per una serie di ragioni anche contingenti avevano fatto registrare situazioni complicate. Oggi abbiamo un ente con i conti in ordine e che, anche grazie al miglioramento continuo delle gestioni, ha maggiori possibilità rispetto al passato. In questo quadro la riconciliazione debiti-crediti, ormai in via di conclusione, soprattutto con la Regione, è una delle azioni più importanti per assicurare all'ente ulteriori risorse".

"Questa condotta virtuosa e attenta - ha osservato ancora la presidente - ci ha permesso anche di fare nuove assunzioni per potenziare la macchina amministrativa, pagare tempestivamente i fornitori, i cui tempi sono al di sotto dei 30 giorni, fare una revisione delle spese di contenzioso e legali che, grazie alla creazione di un'avvocatura interna ci permette di risparmiare notevoli risorse, e operare un generale miglioramento delle performance e delle capacità di spesa. Ringrazio gli uffici preposti che hanno svolto nel tempo un lavoro molto importante e impegnativo".

"Ringrazio tutti per il lavoro di squadra - ha affermato il vice presidente Gianni Daniele - che ci ha permesso di impostare un modello operativo molto positivo in grado di produrre risultati importanti. Sono orgoglioso di essere stato parte di questo processo di innovazione e miglioramento e spero che il Governo centrale possa dare il via ad una nuova fase per le Province che sono organi fondamentali nel rapporto con i Comuni e fra questi e la Regione".



