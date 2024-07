Prisco annuncia incremento per organici dei vigili del fuoco

È entrato in vigore il decreto del ministro dell'Interno che potenzia gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo numerosi incrementi nei vari ruoli, di cui 560 operatori e 100 capi squadra. E' quanto annuncia il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.

"Il provvedimento prevede anche l'istituzione di due nuovi distaccamenti permanenti, uno a Val di Taro e uno in Valpolicella - spiega in una nota -, mentre vengono elevati di categoria i distaccamenti di Velletri, Acireale, Priolo, Iglesias e Piombino che dunque vedranno l'organico incrementato a 46 unità di personale per distaccamento, dai 33 attuali. Anche il distaccamento di Olbia viene elevato ad una categoria superiore, con aumento di organico da 46 unità a 58 unità, di cui 40 vigili del fuoco e 18 capisquadra. Viene poi completato l'organico del distaccamento di Giugliano in Campania".

"Saranno potenziati inoltre - afferma Prisco - gli organici di numerosi comandi dei vigili del fuoco, dei 17 presidi rurali già operativi e dei poli di formazione. A breve, dunque, il personale verrà assegnato alle sedi di destinazione: il Governo punta, sin dal suo insediamento, a rafforzare gli organici del personale di soccorso sul territorio nazionale per migliorare l'efficienza e la tempestività del servizio di soccorso - conclude il sottosegretario - consolidando la fiducia che gli italiani ripongono nei vigili del fuoco e nel loro impegno costante per la sicurezza dei cittadini".



