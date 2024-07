Dieci vigili del fuoco in più per il comando di Perugia

Un incremento di dieci vigili del fuoco è previsto per il comando provinciale di Perugia nell'ambito del potenziamento degli organici attuato dal Governo in ambito nazionale. Ad annunciarlo è il sottosegretario Emanuele Prisco.

Al comando del capoluogo umbro ci saranno anche un direttivo operativo e uno logistico-gestionale e due operatori amministrativi in più.

"Il potenziamento dell'organico nella provincia di Perugia - afferma il sottosegretario - non solo rafforza la capacità di rispondere in maniera rapida ed efficace alle emergenze ma dimostra anche l'impegno costante nel garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini. Più risorse umane equivale a migliore qualità del servizio".



