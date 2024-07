Con figlia di due anni dorme in stazione, polizia le assiste

Dormiva abbracciata alla figlioletta di due anni su un giaciglio di fortuna, all'interno della stazione ferroviaria di Terni. Le hanno trovate così gli agenti della polizia ferroviaria che, impegnati nei consueti servizi di vigilanza preventiva svolti nello scalo, hanno prestato aiuto alla donna, una cittadina extracomunitaria, in regola con il permesso di soggiorno e alla sua bambina, rifocillandole e cercando loro un alloggio.

Agli agenti la donna ha riferito di essere arrivata a Terni con un treno da Roma per incontrare un conoscente che le aveva promesso di ospitarla e che, dopo essere scesa nella stazione, oltre a non aver trovato nessuno ad attenderla, anche i tentativi di contattare l'uomo al telefono sono risultati vani.



Il personale della polizia ferroviaria ha quindi svolto i controlli di rito ma, contemporaneamente, provveduto a dare da mangiare e da bere a mamma e figlia e, grazie ad una associazione di volontariato della zona, a trovare loro un posto dove stare.

Oltre a questo - fa sapere la polizia di Terni - sono ora in corso contatti con alcune ditte locali per ottenere colloqui di lavoro per la donna che, in un bigliettino lasciato agli agenti, ha scritto: "Hmmmm questa vita non è facile o mio Dio, potresti immaginare che ho dormito fuori dalla stazione ferroviaria".





