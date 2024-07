A Foligno legislatura al via con il nuovo Consiglio comunale

A Foligno prende il via domani, venerdì, alle 10.00, la nuova legislatura con la convocazione del Consiglio comunale. La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming, digitando il link: https://foligno.civicam.it.

All'ordine del giorno l'insediamento del Consiglio comunale con l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti; il giuramento del sindaco; la comunicazione da parte del sindaco dei componenti della giunta comunale (Riccardo Meloni, Marco Cesaro, Alessandra Leoni, Michela Giuliani, Decio Barili, Lorenzo Schiarea, Elisabetta Ugolinelli); l'elezione del presidente del Consiglio comunale, la nomina dei vicepresidenti del Consiglio comunale, l'elezione dei membri della commissione elettorale comunale.

In una nota il Comune di Foligno ricorda che "dopo la nomina come assessori di alcuni consiglieri eletti che si sono poi dimessi, il Consiglio è così composto: sindaco Stefano Zuccarini; Giuseppe Galligari, Tiziana Filena, Leonardo Pacini, Valentina Gualdoni, Gianluigi Aquilini, Angelo Riccioni (Fratelli d'Italia); Barbara Di Nicola, Daniela Flagiello, Michele Bortoletti (Forza Italia); Mauro Malaridotto, Riccardo Polli, Marco De Felicis (Lega); Nicola Badiali, Pierfrancesco Pinna (Stefano Zuccarini Sindaco); Federica Piermarini (Più in alto).

I consiglieri della coalizione di centrosinistra sono Rita Barbetti, Maura Franquillo, Mario Bravi, Giorgio Gammarota (Partito Democratico); Tommaso Feliziani (Foligno Domani); Diego Mattioli (Foligno in Comune); David Fantauzzi (Movimento 5 Stelle), Maria Frigeri (PattoxFoligno), Mauro Masciotti.



