Pastorelli, donato elettrocardiografo a Ludovico da Casoria

"Siamo orgogliosi di aver potuto donare quest'oggi un elettrocardiografo di nuova generazione in grado di mostrare, acquisire, stampare ed archiviare esami ecg a riposo per adulti, pediatrici e neonatali, agli amici dell'istituto 'Ludovico da Casoria' di Assisi. In ogni percorso si possono trovare grandi insegnamenti e successi": lo dice il consigliere regionale Stefano Pastorelli (FI). "Con il gruppo di candidati del centrodestra alle elezioni comunali di Bastia - ricorda in una nota - e con il sostegno del candidato sindaco Paola Lungarotti, decidemmo di aderire alla necessità espressa dall'istituto 'Casoria', attraverso la voce di Francesca Centrone, insegnante di sostegno che per anni si è occupata di ragazzi disabili presso l'istituto Serafico di Assisi, per un ECG100S. Oggi finalmente l'istituto è dotato di un elettrocardiografo di nuova generazione a 12 derivazioni che rileva i parametri critici dell'esame Ecg e offre un'interpretazione se dotato del programma 'Glasgow', disponibile come opzione. Il dispositivo consente l'invio automatico dell'esame in formato nativo all'applicativo 'Cardioline WebApp', sistema di refertazione remota".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA