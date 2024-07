Il grande caldo si fa sentire sempre di più sull'Umbria. Già mercoledì le temperature hanno toccato i 34-35 gradi in gran parte delle zone pianeggianti della regione, ma giovedì 11 luglio il termometro subirà un'impennata fino a raggiungere i 37-38 gradi. Con Perugia indicata con il bollino rosso nel bollettino del ministero della Salute Caldo e temperature alte che si manterranno per tutto il fine settima. E da lunedì 15 potrebbero subire un ulteriore rialzo, fino a raggiungere i 40 gradi.

Farà molto caldo - secondo gli esperti - anche nelle zone appenniniche. Anche per via dell'assenza di venti.



