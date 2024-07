Banda musicale della finanza in concerto a Spoleto

La banda musicale della guardia di finanza è tornata ad esibirsi in Umbria, in occasione del 250/o anniversario della fondazione del Corpo, con un omaggio alla città del Festival dei due Mondi.

Nell'ambientazione affascinante e densa di storia di piazza Duomo, a Spoleto, il maestro Leonardo Laserra Ingrosso ha diretto un complesso di circa 80 musicisti, ripercorrendo un selezionato repertorio di brani strumentali e di classici della tradizione italiana, tra i quali "E lucevan le stelle" e "Torna a Surriento", magistralmente interpretati dal tenore Piero Mazzocchetti.

La performance musicale è stata ulteriormente arricchita dall'esecuzione, in prima assoluta, del brano "Puccini fantasy", in omaggio a Giacomo Puccini, scritto dal compositore Francesco Traversi, presente fra il pubblico e si è conclusa con la consueta, ma sempre coinvolgente, esecuzione dell'inno nazionale.

Al termine dell'evento, il comandante regionale Umbria della Guardia di finanza, Francesco Mazzotta, ha rivolto sentiti ringraziamenti alle autorità, agli ospiti presenti, al sindaco di Spoleto Andrea Sisti e alla direttrice artistica del Festival Monique Veaute. Nell'occasione Mazzotta ha anche voluto evidenziare come il 250/o anniversario della fondazione del Corpo costituisca "un'importante opportunità per ribadire il ruolo, immutato da oltre due secoli di storia, della Guardia di finanza, quale presidio di legalità economico-finanziaria, presupposto imprescindibile per la crescita, lo sviluppo e la prosperità del Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA