'Avanti spedita' l'organizzazione in Umbria del G7 disabilità

"Va avanti molto spedita" l'organizzazione del G7, inclusione e disabilità, che dal 14 al 16 ottobre si terrà in Umbria. Il primo giorno nella piazza di Assisi, con l'accoglienza delle delegazioni ministeriali aperta a cittadini, mondo delle scuole, terzo settore e poi al Castello di Solfagnano dove si svolgerà la giornata preparatoria e la riunione ministeriale. Lo ha detto la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, a Perugia dove ha partecipato alla riunione del comitato ordine pubblico e sicurezza proprio in vista dell'evento. "Ci sono tanti aspetti che dobbiamo curare - ha spiegato parlando con i giornalisti -, soprattutto per l'organizzazione della giornata del 14 in piazza, visto che vogliamo dare la possibilità alle organizzazioni di partecipare e ci saranno tante associazioni, anche con i ragazzi con disabilità, protagonisti di quella giornata".

"Vogliamo cercare di offrire una accoglienza concreta - ha sottolineato Locatelli - alle delegazioni ministeriali, in modo che subito l'impatto con l'Italia sia quello di un Paese che veramente sta costruendo qualcosa insieme al mondo del terzo settore, ma anche al privato e alle istituzioni".

La ministra ha detto di aspettarsi da questo G7 "un cambio di visione, un punto di vista nuovo, che badi alle potenzialità delle persone e non ai limiti". "Già so che anche i miei colleghi, con i quali ci siamo visti per un pre - G7 all'Onu, ci tengono molto - ha aggiunto - e io mi aspetto che da qui escano degli impegni concreti da portare avanti congiuntamente nei nostri Paesi sulla base dei principi della convenzione Onu". Tre i macro temi al centro della riunione del comitato ordine pubblico e sicurezza. "Oltre alla organizzazione nella sua totalità - ha spiegato Locatelli -, abbiamo il tema che riguarda i volontari e il supporto socio assistenziale che, grazie al Serafico di Assisi e alla dottoressa Francesca Di Maolo, stiamo portando avanti perché serve un punto di riferimento per tutte le persone con disabilità e per le loro famiglie che arriveranno e potrebbero aver bisogno di qualche punto di appoggio. Suor Veronica e Debora Donati, inoltre, coordineranno un gruppo di 100 volontari per la giornata del 14 in piazza. Parleremo poi del tema sicurezza, sia per la piazza sia per il proseguo al Castello di Solfagnano. E poi parleremo anche di mobilità e trasporti, con la collaborazione di Aism che metterà a disposizione parecchi mezzi con i loro autisti volontari".

