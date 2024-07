Ad Assisi tanti ragazzi al primo laboratorio di street art

Tanti ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 21 anni del primo laboratorio street art, che hanno aderito al progetto Astrolabio, hanno presentato alle autorità e alla cittadinanza il murale "L'alienazione" realizzato nel sottopassaggio pedonale delle Cave, a Santa Maria degli Angeli. L'opera si sviluppa su due pareti e rappresenta, come hanno spiegato con emozione gli autori, lo stato d'animo dell'alienazione in senso positivo e in senso negativo.

La sindaca Stefania Proietti, nel ringraziare a nome dell'amministrazione comunale, i ragazzi del progetto Astrolabio ha sottolineato l'importanza di questo lavoro "che rappresenta una speranza per la comunità perché si fa rivivere un luogo abbandonato e spesso vandalizzato". "E poi - ha aggiunto - i giovani si riappropriano di uno spazio della città e lo rivitalizzano con e attraverso l'arte, con l'arte-terapia appunto. Un'operazione di alto spessore culturale e sociale".

Il laboratorio di "street art" - spiega il Comune di Assisi in una nota - è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la cooperativa Borgorete, la Fondazione Exodus e il Comune di Assisi e si è concretizzato in 12 incontri tenuti dall'arte-terapeuta Paola Santoni e dalla artista e scenografa Astrid Zerunian, che hanno avuto per tema le problematiche giovanili.

Il Progetto Astrolabio, realizzato nel territorio umbro, attivo dal 2021, finanziato dall'Impresa Sociale "Con i Bambini", nell'ambito del "Fondo nazione per il contrasto alla povertà educativa", ha avuto come obiettivo principale la creazione un modello di comunità inclusiva rivolta a giovani che hanno commesso un reato e segnalati dall'Ufficio servizi sociali per minorenni o dai servizi sociali degli enti locali; in pratica si è costruito un percorso di giustizia riparativa che consiste nell'acquisire consapevolezza dell'atto compiuto e quindi rendersi portagonisti di un'azione "riparativa".

All'inaugurazione hanno partecipato anche il vice sindaco Valter Stoppini, il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, e i consiglieri comunali Isabella Fischi e Laura Pizziconi, oltre a numerose associazioni del terzo settore del territorio.



