A Perugia si comincia a sentire aria di Umbria jazz e c'è grande attesa per il primo concerto dell'arena Santa Giuliana, la serata inaugurale del 12 luglio, che sta andando verso il tutto esaurito.

Due i set. Vinicio Capossela porterà lo spettacolo Vecchi tasti, con una dedica a Sergio Piazzoli, geniale promoter della musica a Perugia, di cui ricorre il decimo anniversario della morte. Un concerto unico in cui vengono eseguiti i tredici brani del disco pubblicato nel 1994.

Prima di Capossela toccherà ad un beniamino del pubblico del festival, Richard Galliano, inarrivabile virtuoso della fisarmonica, con il suo New York Tango Trio.

L'apertura vera e propria del festival sarà preceduta da due anteprime giovedì 11 luglio: un concerto della banda musicale dell'esercito italiano, in piazza IV Novembre, alle 21,30, e Bourbon Street al Borgobello, a cura di Uj4kids (ore 19, da corso Cavour ai Giardini del Frontone). Per il secondo anno consecutivo un'ampia rappresentanza delle scuole di musica che con professionalità ed esperienza caratterizzano la didattica musicale del territorio scenderanno in strada per dare il via Festival. Questo evento per una sera trasformerà il quartiere del Borgobello in una sorta di Bourbon Street, la leggendaria "via musicale" di New Orleans: undici le associazioni coinvolte, tra Perugia, Magione e Corciano, con circa 200 tra giovani musicisti e docenti. La formula è semplice: tra le 19 e le 24 il lungo corso che collega S. Ercolano a S. Pietro viene chiuso al traffico, con negozi e pubblici esercizi aperti per un insolito shopping notturno che farà da colorita cornice ad una grande "jam session" i cui protagonisti saranno per una volta i tanti "jazzisti in erba" della città.



