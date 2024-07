Sedicenne morto dopo essere caduto da moto tra Terni e Narni

Un sedicenne è morto nella notte dopo essere caduto con la moto della quale era alla guida tra Terni e Narni, lungo la strada Marattana. Secondo i rilievi condotti dai carabinieri si è trattato di un incidente che non ha coinvolto altri mezzi. E' però rimasta ferita una coetanea della vittima, passeggera sulla stessa moto. E' stata soccorsa e condotta in ospedale.

In base a quanto accertato dai carabinieri il sedicenne ha perso il controllo della moto ed è caduto.



