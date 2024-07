Porchiano del Monte dedica una via a Gigi Proietti

Sarà dedicata a Gigi Proietti, per ricordare le sue origini per parte materna, una via di Porchiano del Monte, frazione del comune di Amelia, in provincia di Terni. Ad annunciarlo è il Comune che, dopo il via libera della Prefettura di Terni, ha organizzato una cerimonia per domenica 14 luglio, alle 11, con la sindaca di Amelia e presidente della Provincia, Laura Pernazza, alla presenza delle autorità civili, militari e dei familiari.

Il giorno prima, per dare all'iniziativa un carattere ricorrente, al parco Mattia, sempre di Porchiano, si svolgerà una giornata dedicata al grande comico e attore italiano. Ci saranno recital di barzellette, testimonianze e ricordi, interventi musicali e contributi video, realizzati in collaborazione tra pro loco, associazione Porchiano solidale, associazione teatrale Ktm Amelia, Centro di integrazione e riabilitazione di Porchiano e il Comune di Amelia.



