Pastorelli, FI apprezza misure Regione a sostegno neomamme

"In un momento in cui le famiglie hanno bisogno di sostegno e attenzione, Forza Italia esprime apprezzamento per le misure messe in campo dalla Regione a favore dei neonati e delle neomamme. L'incremento dei fondi per i contributi alle famiglie con neonati è una decisione importante che dimostra l'impegno della nostra amministrazione nel garantire un futuro migliore per i più piccoli": lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Stefano Pastorelli. Lo fa in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni.

"La presidente Donatella Tesei - sottolinea Pastorelli - ha sottolineato l'importanza di queste misure, che includono anche il contributo conciliativo per le neomamme. Questo sostegno finanziario è fondamentale per agevolare le famiglie e favorire una crescita sana e serena dei nostri bambini. Forza Italia si impegna a continuare a lavorare per il benessere delle famiglie umbre, promuovendo politiche che valorizzino la maternità e la paternità. Siamo fieri di essere parte di un governo regionale che mette al centro le esigenze delle famiglie e dei nuovi nati".



