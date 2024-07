Tesei, bene grandi invasi per agricoltura contro la siccità

La Regione è impegnata per mitigare i rischi per l'agricoltura legati a eventuali carenze d'acqua e sul territorio umbro si stanno realizzando invasi come quello di Valleantica. "Quindi bene così" ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione della cerimonia a San Gemini. "Bisogna prevenire le situazioni" ha ribadito.

"È vero - ha ricordato ancora Tesei - che rispetto ad altre regioni abbiamo resistito e dimostrato di essere resilienti e di utilizzare bene le risorse che avevamo a disposizione. Però bisogna guardare al futuro e se vogliamo che la nostra agricoltura di eccellenza rimanga e anzi aumenti la propria crescita è necessario guardare avanti. Noi abbiamo i progetti - ha concluso Tesei -, oggi abbiamo le risorse".



