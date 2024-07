Mencaroni confermato alla vice presidenza di Unioncamere

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, è stato confermato vice presidente di Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di commercio, per il triennio 2024-2027.

La proclamazione è avvenuta nell'ambito dell'assemblea di Unioncamere, che ha confermato all'unanimità alla presidenza, per il nuovo triennio, Andrea Prete.

"I miei auguri di buon lavoro al presidente Prete - ha affermato Mencaroni - che ringrazio per la fiducia dimostrata nei miei confronti, con la conferma alla vice presidenza. Le sfide che il sistema camerale dovrà affrontare sono molte e impegnative, a cominciare da un altro balzo in avanti nella transizione digitale ed ecologica delle imprese, ma sono certo che con l'attenzione, la determinazione, la chiarezza programmatica dimostrata in questi anni il sistema camerale sarà, ancora una volta, all'altezza della situazione".



