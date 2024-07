Inaugurato a Sangemini il nuovo invaso di Valleantica

Inaugurato il nuovo invaso di Valleantica, nel comune di San Gemini, ristrutturato, ammodernato e potenziato dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera grazie a un finanziamento del ministero dell'Agricoltura di un milione e 50 mila euro.

Alla cerimonia sono intervenuti anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, e l'assessore regionale Enrico Melasecche.

La struttura, realizzata totalmente in cemento armato e grande 40 metri per 30, ha una capacità di immagazzinamento e stoccaggio di acqua passata da 2.800 a 5.500 metri cubi, prelevata direttamente dal fiume Nera, grazie alla stazione di pompaggio 'Le Sore', con una portata massima di 250 litri al secondo.

Il consorzio ha lavorato anche al rifacimento di tutta la rete di distribuzione idrica, per poter far arrivare l'acqua dell'invaso direttamente agli impianti di irrigazione dei contribuenti della zona, garantendo loro sempre la disponibilità idrica.



