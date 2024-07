Il Contesto organizzativo sinergico Umbria compie tre anni

Sono stati oltre 70 i partecipanti all'evento organizzato da Cos (Contesto organizzativo sinergico) Umbria sul tema "Il potere della sinergia", in occasione del terzo anniversario della sua fondazione. Momento centrale dell'incontro è stata proprio la tavola rotonda alla quale sono state invitate le principali associazioni di categoria della regione.

Presente, tra gli altri, la consigliera del direttivo e presidente del Gruppo impresa donna di Confapi Perugia, con delega alle pari opportunità per ConfApi nazionale, Claudia Franceschelli, il presidente della sezione di Perugia di Confindustria Umbria, Federico Malizia e il vicepresidente di Confcommercio Umbria, Stefano Lupi. L'evento è stato organizzato da Cos Umbria anche grazie al contributo e alle sponsorship di "Perugia Insurance" e "We Are Team". Media partner dell'evento Radio Glox e Avi News.

Cos è un network di aziende nato per accrescere i business dei partecipanti attraverso lo scambio di segnalazioni, referenze e contatti, seguendo i principi del "dare per avere" e dell'assenza di concorrenza. Il gruppo di imprenditori e professionisti si riuniscono settimanalmente con l'obiettivo di fare rete all'insegna del marketing referenziale. Nato nel 2014 a Torino per iniziativa del manager e imprenditore Riccardo Cigni, nel giro di pochi anni Cos ha varcato i confini regionali per stanziarsi in altri territori, approdando in Umbria, dove il network si è attivato nel 2021 grazie all'azione di Ilaria Caporali, amministratore delegato di Liomatic spa e di Costanza Carloni, avvocata, coinvolgendo successivamente altri 28 partecipanti. A coordinare la squadra, insieme a Caporali e Carloni, anche Alessandro Mela, amministratore delegato di Emmedue e Stefano Moretti amministratore delegato di M3 e rispettivamente direttore e vicedirettore di Cos Umbria.



