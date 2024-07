Ad Amelia inaugurata la piscina intitolata a Bud Spencer

Amelia ha la sua nuova piscina comunale scoperta dedicata a Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli. L'inaugurazione dell'impianto è avvenuto domenica sera, alla presenza dei figli del celebre attore e campione italiano di nuoto, scomparso nel 2016, e di Terence Hill, che con Spencer formò una delle coppie più famose e amate del cinema, originario proprio di Amelia.

"Una bellissima occasione per ricordare nostro padre, il fatto che ci sia Terence ci dà un'emozione speciale ed è segno dell'amicizia che lo legherà per sempre a mio papà" ha commentato Giuseppe Pedersoli, presente alla cerimonia con la sorella Cristiana, prima di svelare la targa che intitola la piscina al padre. "Papà - ha aggiunto - considerava la sua parte sportiva di grandissima importanza. Era convinto che i premi e le vittorie fossero quelle sue personali, perché le altre le aveva condivise con Terence e con le altre persone con cui aveva lavorato e aveva avuto tanto successo nella seconda parte della sua vita".

Hill ha ricordato di aver conosciuto Pedersoli quando "nella società Lazio Nuoto lui era un grande campione e io e altri ragazzini di 12 anni lo ammiravamo". "Lui molto lentamente si lanciava in acqua con uno slancio incredibile e noi guardavamo questo campione. Poi l'ho incontrato sul set", ha aggiunto, sottolineando che "dall'ammirazione all'amicizia" il passo è stato breve. L'intitolazione a Pedersoli della piscina lunga 26 metri è stata voluta dal Comune di Amelia "per i suoi titoli sportivi", ha spiegato la sindaca e presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza. "Il legame di Terence Hill con Amelia - ha aggiunto durante la cerimonia - permette inoltre di ricongiungere una coppia che si è sempre contraddistinta per il messaggio positivo che ha lanciato nel cinema, messaggio che porteremo con noi nel tempo"'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA