Impegno Comune Perugia per ripresa attività Unità di strada

Il Comune di Perugia si impegnerà "da subito affinché le attività svolte dall'Unità di strada, per conto del Comune di Perugia e dell'Usl Umbria 1, possano riprendere in massima sicurezza a tutela della salute e dell'incolumità delle operatrici e degli operatori che ci lavorano e delle persone fruitrici". Ad annunciarlo è la sindaca Vittoria Ferdinandi, annunciando che nei prossimi giorni si recherà in visita alla cooperativa sociale Borgorete che, "per ben due volte in pochi mesi, ha subito l'incendio dei mezzi attraverso i quali viene svolto tale servizio".

Episodi al vaglio della Procura del capoluogo umbro che sta facendo svolgere accertamenti per chiarire le cause degli incendi.

"Ritengo sia doveroso esprimere a nome dell'Amministrazione comunale la nostra solidarietà alle operatrici e agli operatori dell'Unita di strada" sottolinea Ferdinandi in una nota. "Ho provveduto già a comunicare al presidente Carlo Alberto Rossetti - aggiunge - che sarò prestissimo da loro per un momento di dialogo e di effettiva prossimità e per un confronto aperto sui temi più sensibili per le lavoratrici e dai lavoratori di tali servizi. In queste ore ci stiamo già attivando affinché, in collaborazione con le forze dell'ordine, si faccia piena chiarezza sull'accaduto. I fatti di questi giorni ci restituiscono un quadro preoccupante che intendo approfondire con gli organi inquirenti, ma anche con i vertici della Usl Umbria 1 e con la cooperativa, per promuovere un'azione sinergica che salvaguardi una funzione di prossimità così importante. Tanto più che, a seguito del primo incendio, ancora non è stata ripristinata la sede pubblica del Centro di accoglienza Cabs che era stato danneggiato insieme al vecchio camper e che opera in sinergia con l'Unità di strada. Per quanto di competenza, faremo di tutto per accelerare questo processo e garantire una piena operatività a queste importanti realtà del terzo settore, favorendo anche il riconoscimento dei recenti adeguamenti contrattuali spettanti alle cooperative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA