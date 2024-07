Rapina all'area giochi, denunciato un tredicenne

Rapina ai danni di un minorenne in un'area giochi pubblica di un centro della provincia di Perugia.

Episodio per il quale i carabinieri hanno denunciato a piede libero un tredicenne.

La vittima si trovava in compagnia di alcuni coetanei quando - secondo la ricostruzione dell'Arma - è stato avvicinato da due sconosciuti che lo hanno prima percosso per poi sottrargli gli occhiali da sole. Sono quindi fuggiti subito dopo per le vie circostanti.

L'attività di indagine, scaturita a seguito della denuncia sporta dalla madre del minore, le informazioni raccolte dai presenti al momento dei fatti e l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali presenti nell'area, hanno permesso ai carabinieri di individuare e successivamente identificare il presunto autore del reato.

Il tredicenne è stato denunciato in stato di libertà per rapina alla Procura dei minorenni che valuterà ora i provvedimenti da adottare a carico e a tutela del ragazzo che comunque per la legge non è imputabile.



