Freddy Falconeria protagonista giornate medievali Otricoli

Parlare di Giornate medioevali è raccontare anche la storia delle persone che le animano, l'amicizia che le lega, l'armonia che le unisce. Vale per chi organizza, vale per chi aiuta, vale per chi vi collabora. Quella di oggi è la storia di Frediano Bazzocchi, in arte Freddy Falconeria, un uomo che ha legato un pezzo della sua vita a Poggio di Otricoli e alle Giornate Medioevali. E' quanto si sottolinea in un comunicato degli organizzatori. Freddy un giorno di tanti anni fa viene contattato dagli organizzatori della manifestazione che gli chiedono di essere a Poggio per mostrare i suoi falchi. Sembra un normale rapporto di lavoro, uno dei tanti che Frediano intrattiene in giro per l'Italia. Lui accetta e si reca in Umbria, in questo piccolo borgo ai confini col Lazio di cui non conosce nulla, forse nemmeno l'esistenza. Erano gli albori delle Giornate Medioevali. Freddy si presenta a Poggio con i suoi falchi, comincia a conoscere le persone del posto, a vedere il borgo, a capire la festa. Scatta una scintilla, nasce un rapporto diverso. Tra un'esibizione e l'altra, fra lui e gli organizzatori si instaura un feeling diverso, non è solo lavoro, è di più. C'è una ragazza a Poggio che ama i falchi come li ama lui, si chiama Selene. I due fanno amicizia, si conoscono e poco a poco nasce addirittura un amore. Quella ragazza oggi è sua moglie e Poggio di Otricoli non è più un luogo lontano. "Ogni anno è un ritorno a casa - racconta Frediano - qui ho tanti amici veri, ho i suoceri, ho un pezzo della mia famiglia". Oggi quindi qual è il rapporto con le Giornate Medioevali? "E' un rapporto stupendo - dice Frediano sempre nella nota della Provincia - è una manifestazione bellissima, affascinante, ricca di eventi, di storia, di cose da raccontare, ricca di umanità. Ci si diverte e si sta bene, io non lo considero solo un rapporto di lavoro ma un momento per stare insieme a gente a cui voglio bene. Per me le Giornate Medioevali sono una priorità". I falchi e la festa, che rapporto esiste? "Portare questi animali in un paese con queste caratteristiche non è facile - spiega ancora Bazzocchi -, ma ogni anno è un'esperienza nuova. La gente ci segue ed è affascinata dalle dimostrazioni che proponiamo io e mia moglie, si crea sempre un'atmosfera particolare, unica". Anche quest'anno, come tutti gli anni, l'appuntamento fisso con Freddy e i suoi falchi è a Poggio di Otricoli dal 19 al 21 luglio per la 17/a edizione delle Giornate Medioevali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA