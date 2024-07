Disinnescato e rimosso ordigno bellico Petrignano di Assisi

Disinnescato e rimosso l'ordigno bellico rinvenuto il 16 aprile a Petrignano di Assisi, una bomba di fabbricazione americana dal peso di 242 chili con circa 128 di tritolo. Il lavoro degli artificieri del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore è durato poco meno di un'ora.

Il Comune di Assisi ha sottolineato che si è svolto tutto in modo regolare, con il minimo disagio per la popolazione, per le attività commerciali e imprenditoriali e per l'aeroporto "San Francesco di Assisi" che si trovano nel territorio interessato dal disinnesco.

Al termine della giornata, la sindaca Stefania Proietti ha voluto ringraziare "tutti coloro che si sono adoperati con impegno e professionalità, a cominciare dagli artificieri che hanno disinnescato l'ordigno e tutte le forze dell'ordine e di polizia che hanno garantito la sicurezza dell'operazione". "Un grazie sincero - ha aggiunto - alla prefettura, che con il vicario Nicola De Stefano ha presidiato il Coc, e ai dirigenti e ai funzionari del Comune che fin dalla stesura del piano di evacuazione e alla conclusione di questa esperienza si sono distinti per abnegazione e responsabilità".



